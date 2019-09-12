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أخبار العالم

افتتاح الدورة الحادية والثلاثين من معرض الكتاب بسوريا

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:24 م
معرض الكتاب بسوريا
معرض الكتاب بسوريا - أرشيفية
أ ش أ
افتتحت نجاح العطار نائب الرئيس السوري اليوم /الخميس/ الدورة الحادية والثلاثين من معرض الكتاب في مكتبة الأسد الوطنية بالعاصمة السورية دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن أكثر من 235 دار نشر تشارك في الدورة الحالية التي تقام تحت عنوان (الكتاب بناء للعقل)، بما يزيد على 50 ألف كتاب.

كما سيشهد المعرض حفلات توقيع لزهاء 400 كتاب فضلا عن برنامج ثقافي غني ومتنوع يتضمن مهرجانا سينمائيا لأفلام سورية وأجنبية والاحتفاء بشخصية المعرض الفيلسوف الشاعر أبو العلاء المعري، فضلا عن ندوات فكرية ومعارض فن تشكيلي ومخطوطات وأمسيات شعرية وقصصية لأدباء سوريين وعرب.

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