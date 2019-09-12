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ديني

حكم تحمّل الزوج مصاريف علاج زوجته.. الأزهر للفتوى يجيب

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:55 م
حكم تحمل الزوج مصاريف
حكم تحمل الزوج مصاريف علاج زوجته
محمد شحتة
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن نفقة الزوجة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس واجبة على زوجها في حدود استطاعته.

واستشهد المركز في رده على سؤال "هل يجب على الزوج مصاريف علاج زوجته؟ بقول الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)} [الطلاق: 7] وروى ابن ماجه في سننه، وابن حبان في صحيحه بسندهما عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: «أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا يُقَبِّحْ، وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ».

وأضاف المركز، أن علاج الزوجة من جملة النفقة الواجبة على زوجها، وهذا هو الموافق لروح الشريعة وعدلها، منوها بأن علاج الزوجة واجب على زوجها بقدر عسره ويسره.

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