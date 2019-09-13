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فن

اليوم.. ملحم زين يحيى حفلا غنائيا فى سوريا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
ملحم زين
ملحم زين
شيرى نبيل
يستعد المطرب اللبناني ملحم زين لإحياء حفل غنائى كبير فى سوريا ضمن حفلات مهرجان الياسمين بدمشق المقرر اليوم الجمعة 13 سبتمبر.

ويقدم ملحم زين خلال الحفل عددا من أغانى ألبومه الجديد وهي "صفي قلبي"، "قولوا"، و"مدري شو بني"، و"لهون وبس"، "من مدة"، وغيرها من أغانيه القديمة التي اشتهر بها.

يذكر أن ملحم زين طرح مؤخرا ألبومه الجديد "ملحم 2019"، ويتضمن خمس أغنيات باللهجة اللبنانية، من كلمات فادي أبو خليل، ومن ألحان سليم محمد سلامة، ولاقى الألبوم قبولا كبيرا لدى جمهوره بلبنان.

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