أمن القاهرة يضبط العديد من مروجي المخدرات..صور

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط العديد من قضايا المواد المخدرة أسفر عن ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام و500جرام من مخدر الفودو وأسلحة نارية وذخائر.



وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط (عاملين سبق إتهامهما فى 3 قضايا ، وسائق) حال تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام- فرد خرطوش - 3 طلقات لذات العيار- 2 سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى- ميزان حساس – 5 هاتف محمول).



كما تمكنت مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) حال تواجدها بمنطقة سكنها وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت 500 جرام- مبلغ مالى- سلاح أبيض "نصل معدنى"- ميزان حساس – هاتف محمول).



كما تمكنت مباحث قسم شرطة الوايلى من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزته (كمية من مخد الفودو وزنت 500جرام- فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- مبلغ مالى – 2هاتف محمول) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.