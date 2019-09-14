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حوادث

أمن القاهرة يضبط العديد من مروجي المخدرات..صور

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:49 ص
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
كتب محمد صبرى
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط العديد من قضايا المواد المخدرة أسفر عن ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام و500جرام من مخدر الفودو وأسلحة نارية وذخائر.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط (عاملين سبق إتهامهما فى 3 قضايا ، وسائق) حال تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام- فرد خرطوش - 3 طلقات لذات العيار- 2 سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى- ميزان حساس – 5 هاتف محمول).

كما تمكنت مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) حال تواجدها بمنطقة سكنها وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت 500 جرام- مبلغ مالى- سلاح أبيض "نصل معدنى"- ميزان حساس – هاتف محمول).

كما تمكنت مباحث قسم شرطة الوايلى من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزته (كمية من مخد الفودو وزنت 500جرام- فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- مبلغ مالى – 2هاتف محمول) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أمن القاهرة يضبط العديد من مروجي المخدرات..صور
أمن القاهرة يضبط العديد من مروجي المخدرات..صور
أمن القاهرة يضبط العديد من مروجي المخدرات..صور

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