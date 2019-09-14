بعد سنوات من الخلافات.. إليسا ونوال الزغبي تلتقيان في عزاء سيمون أسمر

سجل عزاء المخرج اللبناني الراحل سيمون أسمر لقطة خاصة بتواجد الفنانة اللبنانية إليسا تجلس إلى جانب الفنانة اللبنانية نوال الزغبي رغم أنهما على خلاف شديد.





وتداولت الصورة التي جمعت بين ملكة الإحساس والنجمة الذهبية وهما يتحدثان إلى بعضهما البعض دون وجود مشاحنات.





وكانت إليسا حذفت نوال الزغبي من موقع التدوين الاجتماعي تويتر بسبب المنافسة على لقب نجمة روتانا الأولى وحدوث تراشق لفظي بين جمهور إليسا ونوال الزغبي.



