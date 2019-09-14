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محافظات

رمد بورسعيد تسابق الزمن لإضافة تخصصات مهمة لمنظومة التأمين الصحي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:41 م
رمد بورسعيد
رمد بورسعيد
كتب محمد الغزاوى

تواصل مستشفيات ومراكز ووحدات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد منذ انطلاق المنظومة، تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

كما دخلت عدد من المستشفيات والوحدات سباق مع الزمن للإنتهاء من الأعمال النهائية للمرحلة الثانية طبقًا للجداول الزمنية المحددة.

ويعتبر تطبيق المرحلة الثانية نجاح جديد لإضافة العديد من الخدمات الطبية الجديدة للتخصصات الهامة.

ومن مستشفى الرمد،من أهم المستشفيات التي دخلت في سباق لانهاء المرحلة الثانية،التي تشمل الجناح الإداري والعيادات الخارجية والجناح الداخلي، حيث سيتم اضافة ١٢ سرير للجناح الداخلي لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفي لتصبح ٢٤ سريرا ، لتقديم خدمات طبية للمرضي طبقًا لمعايير الجودة العالمية.

وكانت المستشفى شهدت اجراء ٩٢٩ عملية جراحية بمستشفي الرمد التخصصي، منذ إنطلاق المنظومة في الأول من يوليو الماضي وحتي اليوم ، بمختلف التخصصات حيث شملت الجراحات عمليات كبري وصغري، منها عمليات مياه بيضاء، وجلوكوما، وحقن شبكية، وإصلاح حول وجفون، وزراعة قرنية.

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