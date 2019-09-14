بعد خلافات طويلة.. شاهد اليسا ونوال الزغبي يتعانقان

نشرت مجلة الجرس اللبنانية، مقطع فيديو مسجلاً في لقاء جمع بين الفنانة إليسا والفنانة نوال الزغبي، في أول لقاء جمع بينهما وأنهى فترة الحرب والمشاحنات بينهما، على هامش مشاركتهما في عزاء المخرج اللبناني الراحل سيمون أسمر.





وظهرت إليسا في الفيديو تحدث المراسل، بأنها حينما رأت نوال الزغبي وجدت نفسها تسلم عليها بمحبة، لتؤكد أنه لا يوجد مشاكل شخصية بينهما، ليتعانق الثنائي بعد هذا اللقاء.





وكانت إليسا حذفت نوال الزغبي من موقع التدوين الاجتماعي تويتر بسبب المنافسة على لقب نجمة روتانا الأولى وحدوث تراشق لفظي بين جمهور إليسا ونوال الزغبي.





وصرحت نوال الزغبي في أكثر من حوار تلفزيوني ان ما فعلته إليسا لا يهمها لأنهما في الأساس ليس أصدقاء أو بينهما ود وهما مجرد زميلتان في نفس المجال.