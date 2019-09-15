عصام كاريكا يطرح كليب عليكى غمزة.. فيديو

طرح المطرب عصام كاريكا، أحدث أغانيه بعنوان" عليكى غمزة"، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر عصام كاريكا كليب الاغنية وعلق قائلًا: "غنوة كاريكا الجديدة عليكى غمزة".الأغنية من ألحان وإنتاج عصام كاريكا وكلمات محمد توزيع حماده سمير.يذكر أن "كاريكا"، أحيا حفلا غنائيا بـ"CEROS" الساحل الشمالي"، فى شهر أغسطس الماضي، وحضر الحفل عدد كبير من متابعيه.