طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. الطعم لن تصدقيه

طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان من الطرق الشهية لتحضير ورق العنب يمنحه دبس الرمان مذاقا وطعما مميز لن تتوقعيه بمذاق أشهر المحلات لن ينطلب منه قضاء وقت طويل فى تحضيره وفى النهاية ستحصلى على طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان بتكلفة اقل ومذاق شهى ولذيذ لتفاجئى به أسرتك على مائدة الغداء ..



طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان للشيف منال العالم بالمقادير للشيف



كوب أرز



بصل وثوم



نعناع وبقدونس



ملعقتان من صلصة الطماطم



ملعقتان من دبس الرمان



ملح فلفل وبهارات



طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان للشيف منال العالم بالخطوات ..



-اغسلي الارز وانقعيه بالماء لمدة 30 دقيقة



- في طبق عميق ضعي ضعى كل من مكونات الحشوة و قلبي لتمتزج المكونات



- اغسلي ورق العنب جيدا، ضعي الحشو في المنتصف وابدئى فى اللف



- في طبق صغير ضعي دبس الرمان وعصير الليمون وزيت الزيتون و الماء و قلبي لتختلط المكونات واسكبيها على ورق العنب ..

.

-على نار قوية دعي ورق العنب يغلي وابدئى فى تخفيف النار واتركيه يطهى لمدة 60 دقيقة ..



طريقة عمل ورق العنب دبس الرمان حامض حلو للشيف الشربينى



طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان حامض حلو بالمقادير



كوب أرز



صلصة طماطم



شوربة كوارع



بقدونس



4 ملاعق دبس الرمان



كزبرة خضراء



شبت وفلفل حار



بصل وثوم



طماطم



بهارات وزعتر



حبهان وملح فلفل



جوزة الطيب وكمون



قرفة ونعناع طازج وكرفس



زيت ذرة



ورق لورا وحبهان



طريقة عمل محشى ورق العنب بدبس الرمان حامض حلو وبالكوارع :



* فى وعاء اسلقي الكوارع وأضيفى لها في جزر وكرفس وبصل وورق لورا وحبهان وملح وفلفل وماء



واتركيها حتى تنضج، واستخدمي مرقتها لتسوية المحشي



امزجى مقادير الحشوة من أرز و طماطم وبهارات محشى وقومى بلف المحشى وإضافة المرقة المعدة مسبقا وستدهشين بالنتيجة ..



طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان والتمر هندى للشيف إلهام فتحى



طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان والتمر هندى بالمقادير :



نصف كيلو ورق عنب مسلوق



ملعقة من عصير التمر هندى



ملعقة من دبي الرمان



ربع كيلو لحمة مفرومة معصجة



3 اكواب بقدونس مفروم وكزبرة و شبت مفروم



حبة بصل مفرومة



ملعقة زيت زيتون



ثمرة طماطم مفرومة



2 ملعقة صلصة طماطم



ملح فلفل أسود وبهارات



رشة قرفة



ملعقة من دبس الرمان

مرقة منزوعة الدسم



شرائح بصل للأرضية و طماطم للأرضية



طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان والتمر هندى بالخطوات



* في الزيت يشوح البصل جيدا وتضاف صلصة الطماطم ونقلب جيدا ويضاف العصاج



* تضاف الطماطم واللحم المفرومة وتخلط جيدا المكونات ثم نضع الملح والفلفل والقرفة والتوابل



* ويوض في قاع الحلة توضع شرائح البصل والطماطم ويحشي ورق العنب بالخلطة



* ترص أصابع المحشي ثم يضاف المرقة ويترك على النار حتى تمام النضج ويقدم ساخنا



*يتم إضافة المرقة مع عصير التمر هندى ودبس الرمان ومزجهم جيدا وإضافتهم للمحشى



طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان وتكات الطهى



هناك أسرار لطريقة عمل ورق العنب لمذاق وطعم لا يقاوم



لتكون الأوراق متماسكة يجب عدم سلق ورق العنب لفترة طويلة على النار



-، حتى تكون الحشوة متماسكة داخل الورق يجب حشو ورق العنب على الجانب الخشن وليس الناعم،



- قبل رص أصابع ورق العنب يجب وضع شرائح من الطماطم والبصل في قاعدة الإناء



- لمذاق مميز يجب وضع القليل من دبس الرمان عند طهي الورق العنب على النار ..