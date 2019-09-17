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فن

شعرهم سلك مواعين.. متابعة تهاجم بنات كريم فهمي.. وشقيقه يرد بوصلة من الألفاظ الخارجة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:02 ص
كريم فهمى واحمد فهمى
كريم فهمى واحمد فهمى
منار نور
هاجم احمد فهمى وشقيقه كريم فهمى احد متابعي الأخير بعد أن نشر كريم فهمى صورة تجمعه مع شقيقه وزوجتيهما وبناته، عبر حسابه على انستجرام .

لترد عليه احد متابعه :" ايه اللى انت حاطه على وشهم دا ، بس باين ان شعرهم سلك مواعين ".

ليرد كريم فهمى عليها قائلا : " بصى انا عمرى ماغلط فى حد هتغلطى فى بناتى، هتسمعي كلام مابيطلعش منى، انا هحترم ان ليكى اب وهيزعل لو انا غلط فيكى، ويمكن يتدارك غلطته فى التربية ".

لياتى بعدها احم دفهمى ويدخل في وصلة شتمائ بألفاظ خارجة موجهة لصاحبة التعليق.

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