طريقة عمل ورق العنب البارد لمحبي التجديد.. وحيلة للفه في 3 ثوان

طريقة عمل ورق العنب البارد بمذاق شهى هل تبحثين عنه إذا كنت من النساء التى يفضلن كل يوم تقديم وتحضير وجبة جديدة إليك طريقة عمل ورق العنب البارد بدبس الرمان واللحم المفروم وأشهر تكات الطهى لمذاق لن تتوقعينها تعرفى على طريقة تحضيره بالمقادير والخطوات وتكات الطهى لأمهر الشيفات.



طريقة عمل ورق العنب البارد بالمقادير ..



½ كيلو ورق عنب مسلوق مسبقا



¼ كيلو لحم مفروم خالي الدسم



حزمة شبت وبقدونس وكزبرة



2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة



ملعقة زيت زيتون



طماطم مفرومة



ملح وفلفل وبهارات



¼ كوب عصير ليمون طازج



طماطم مقطعة شرائح للأرضية



طريقة عمل ورق العنب البارد بالخطوات ..



-فى وعاء يخلط الأرز والطماطم المكعبات والبصل واللحم وباقي المكونات جيدا.



- يتم حشو ورق العنب بالخلطة .



- ، في إناء، يوضع قليل من الزيت ثم شرائح الطماطم ثم يرص محشي ورق العنب



-يضاف الماء، ويترك على النار حتى النضج.



- قبل رفعه من على النار يوضع عصير الليمون



- بعد التسوية يتم رفع ورق العنب من على النار ويترك ليبرد ثم يتم الاحتفاظ به فى علب حفظ الطعام ويرش فوقها القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون



- قبل التقديم يتم وضع العلبة في الثلاجة لمدة ساعتين .



طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان



طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان بالمقادير :



حبة بطاطس حجم كبيرة مقطعة لدوائر



حبة طماطم كبيرة مقطعة لدوائر



500 جرام ورق عنب



ماء حسب الحاجة



نصف كوب عصير ليمون حامض



ملعقة صغيرة ملح



4 ملاعق دبس الرمان



نصف كوب زيت نباتى



طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان ومقادير الحشوة :



باقة بقدونس مفروم فرما ناعما



كوب أرز مصرى



4 طماطم حجم متوسط مفرومة



2 بصل حجم كبير مفروم



نصف كوب عصير ليمون حامض



ملعقة صغيرة ملح



رشة بهارات مشكلة



نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة



رشة فلفل أسود مطحون



نصف كوب زيت زيتون



طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان بالمقادير :



1- فى وعاء ضعى كمية كبيرة من الماء وضعى ورق العنب لدقائق



2- بعد سلق ورق العنب قومى بتصفيته وغسله بالماء البارد وتركه جانبا ليجف.



3- فى وعاء اخر إنقعي الأرز وصفيه من الماء وأضيفي إليه الطماطم و البقدونس والبصل وباقى التتبيله



4- ضعي القليل من الحشوة في الوسط ثم لفيه بإحكام.



5- فى وعاء ضعى ورق العنب وأضيفى عليه دبس الرمان ثم ضعي الزيت



6- فى القاع قومى برص شرائح البطاطس والطماطم وفوقه طبقات ورق العنب



7- بعد استوائه، ارفعي الطبق واتركي ورق العنب حتى يفتر ويمكنك وضعه فى علبة لحفظ الطعام جانبا60 دقيقة وتقديمه ووضع بضع قطرات من دبس الرمان على الوجه



طريقة محشى ورق العنب البارد وتكات الطهى والتخزين



يعتبر ورق العنب من الأكلات اللذيذة إليك اسرار حفظه واستخدامه فى الوقت الذى تفضلينه



1- قومى برص ورق العنب وضعيه داخل كيس بدون سلقه



2- قومى بغلق الكيس جيدا ووضعه في الفريزر



3- وقت استخدامه سخني الماء مع قليل من عصير الليمون وضعيه في الماء قليلا ولا تبالغي في سلقه.



4- أضيفى القليل من عصير الليمون أثناء التسوية .



5- يمكنك لف أوراق العنب تقضي بوضع كيس من النيلون تحت كل ورقة قبل لفها ويتم وضع كيس نيلون ثم وضع ورقة العنب ووضع الحشوة وثني أطراف ورقة العنب وثني الكيس وسحب بالعكس من تحت ورقة العنب وبالتالي سيتم لفه بأسرع وقت.

