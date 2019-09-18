رنا الأبيض.. فنانة سورية خلعت زوجها لارتباطه بأخرى

نشرت الفنانة رنا الأبيض عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة من الوثائق التي تثبت أنها انفصلت عن زوجها ردًا على بعض الأخبار التي انتشرت بعد أن هنأته بخطبته من أخرى، والتي احتفل بها سرا.



"صدى البلد" رصد في التقرير معلومات عنها أبرزها:



1 - ولدت رنا الأبيض في دمشق، وترعرعت بين عائلة فنية تحب الموسيقى والتمثيل.



2 - جمعتها الصدفة بعد ذلك بالفنان أيمن رضا، وكان وقتها يشارك الفنان أيمن زيدان في أعماله الكوميدية.



3 - شبهها البعض بالفنانة نورمان أسعد وأوضحت لم تدخل الفن كبديلة لها أو لأنها تشبهها أو تقلدها.



4 - شاركت رنا الأبيض في العديد من المسلسلات والأعمال الفنية في سوريا، وعرفت عبر عدد من الأدوار، إضافة لمشاركتها في أعمال فنية عربية في الإمارات والكويت والأردن والبحرين والعراق.



5 - حصلت رنا الأبيض على الجائزة الذهبية كأفضل ممثلة في مهرجان القاهرة، عن دورها في فيلم "غراميات نجلاء"، من إخراج نبيل المالح.



6 - تزوجت رنا الأبيض من السوري عصام طوغلي، ورزقت منه بابنها يوشع لكنهما انفصلا بعد سنوات وقررا الطلاق برضا الطرفين وتم الأمر بهدوء، رغم أنها كانت حاملا بابنها الأول.



7 - أول ظهور تليفزيوني لها كان في العام 1999 حينما شاركت في مسلسل "نداء المتوسط" بإدارة المخرج باسل الخطيب.