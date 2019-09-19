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فن

باركت له على الخطوبة ثم خلعته.. كيف انتقمت الممثلة السورية رنا الأبيض من زوجها

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:43 م
رنا الابيض وزوجها
رنا الابيض وزوجها
شروق إبراهيم
أثارت الفنانة السورية رنا الأبيض الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية بعد انتشار خبر خلعها لزوجها وائل دباس، بعدما اكتشفت أنه قام بخطبة فتاة في السر.

ونشرت رنا الأبيض عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لوثيقة خلعها لزوجها وعلقت عليها قائلة :"إلى من يهمه الأمر من أصحاب الصفحات المزورة، هذه ورقة مخالعتي من السيد وائل الدباس بتاريخ 9/9/2019 تعليقًا على إنو مطلقها من زمااااان (قال وحطون بالصورة ..... فإن كنتم تعلمون فهي مصيبة وإن كنتم لاتعلمون فالمصيبة أكبر)".

وأضافت رنا الأبيض: "بتشكر كل مين تعاطف معي بكلمة فيها إنسانية من عيلتي الكبيرة ببلدي من أهلي وناسي وأصدقائي القريب منكم والغريب ومابتمنى حدا يعيش مرارة موقفي وبتمنى للعريسين حياة سعيدة وسامحونا".

وكانت رنا الأبيض قدمت مباركة لزوجها وائل دباس وخطبيته وهو ما اعتبره الجمهور رد فعل غير متزن لأنها تعيش صدمة كبيرة.
باركت له على الخطوبة ثم خلعته.. كيف انتقمت الممثلة السورية رنا الأبيض من زوجها

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