البنتاجون: نقدم لترامب خيارات الرد على هجوم أرامكو

صرحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون، اليوم الخميس، بأن المؤشرات الحالية توضح أن إيران هي المسؤولة عن الهجمات على معامل شركة أرامكو في بقيق وخريص.



وقالت الوزارة في بيان لها إن واشنطن تدعم التحقيقات التي تجريها السعودية حول هجمات أرامكو، وقالت: "لن نستبق النتائج".



ولفتت الدفاع الأمريكية إلى أنه سيتم تقديم خيارات للرد على هجوم أرامكو إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهو من سيقرر طبيعة الرد. مؤكدة أن الهجمات على منشآت أرامكو قضية دولية وننتظر نتائج تحقيقات السعودية".

