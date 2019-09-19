ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وصول فريق عمل مهرجان الجونة السينمائي.. صور

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:23 م
صدى البلد
محمد نبيـل
وصل قبل لحظات فريق عمل مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة لحفل الافتتاح الذى يقام بمسرح المارينا.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهوره الشغوف والمحب للسينما، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام ووصل المخرجين من المنطقة بأقرانهم الدوليين وتعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات جديدة، ويسعى ليكون عاملًا محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي. وتعقد الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019.
وصول فريق عمل مهرجان الجونة السينمائي.. صور
وصول فريق عمل مهرجان الجونة السينمائي.. صور
وصول فريق عمل مهرجان الجونة السينمائي.. صور
وصول فريق عمل مهرجان الجونة السينمائي.. صور
وصول فريق عمل مهرجان الجونة السينمائي.. صور
وصول فريق عمل مهرجان الجونة السينمائي.. صور
وصول فريق عمل مهرجان الجونة السينمائي.. صور
وصول فريق عمل مهرجان الجونة السينمائي.. صور
وصول فريق عمل مهرجان الجونة السينمائي.. صور
وصول فريق عمل مهرجان الجونة السينمائي.. صور

موضوعات متعلقة

مهرجان الجونة يكرم المخرجة الفلسطينية مى مصرى

إنجى المقدم تقدم المؤتمر الصحفى لمهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة يعلن عن دعم مهرجانات سينمائية خارج مصر

الجونة السينمائي: استقبلنا العام الماضي 700 صحفي لتغطية المهرجان

انتشال التميمي: منصة الجونة السينمائية دعمت صناعة الأفلام العربية

مدير مهرجان الجونة: لا نعاني أزمة مع وفرة الأفلام المصرية

ترشيحاتنا

مدرب زملكاوى يقترب من الانضمام لـ جهاز حسام البدري في منتخب مصر

كنت هتشوفو أيام سودة .. تعليق مثير من إبراهيم سعيد بعد تعيين البدري مديرا فنيا للمنتخب

طبيب يفجر مفاجأة صادمة عن دواء الزنتاك المتداول

بعدما أقام حفل وفاته.. الموت الرحيم ينهي حياة نجم منتخب هولندا

حرمت نفسها من 3 أطعمة.. منة فضالى تكشف أسرار رشاقتها

مأساة.. طعن مراهق حتى الموت.. وزملاؤه يكتفون بتصوير لحظاته الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهرجان الجونة السينمائى.. زوجة أحمد داوود تخطف الأنظار بالأحمر

فستان أسود طويل.. إلهام شاهين بإطلالة ساحرة في مهرجان الجونة

بفستان مكشوف.. هند عبد الحليم بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة