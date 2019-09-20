احتفالا باليوم الوطني 89.. الخطوط الجوية السعودية: مليون تذكرة بـ 99 ريالا

طرحت شركة الخطوط الجوية السعودية نحو مليون تذكرة بسعر 99 ريالا للمقعد احتفالا باليوم الطني السعودي الموافق 23 سبتمبر الجاري



وأعلنت الشركة الجوية السعودية عن عرضها المتميز خلال الاحتفال باليوم الوطني 89 موضحة أن العرض يشمل الرحلات أحادية الاتجاه داخل المملكة العربية السعودية.



وأشارت إلى أن العرض المطروح يشمل مقاعد الدرجة الاقتصادية دون احتساب ضريبة القيمة المضافة لافتة إلى أن العرض سار حتى نفاذ المقاعد المتاحة.



وأكدت الخطوط الجوية السعودية أن الحجز للاستمتاع بالعرض من قبل روادها والراغبين بالسفر عبر خطوطها متاحا من الفترة 20 سبتمبر وحتى اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر على أن تبدأ فترة السفر من 15 أكتوبر وحتى نهاية الشهر ذاته.



