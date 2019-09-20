تظلمات البطاقة التموينية على موقع دعم مصر حتى نهاية أكتوبر.. تفاصيل

استقبل موقع دعم مصر طلبات تظلمات البطاقة التموينية منذ إعلان وزارة التموين فتح قبول التظلمات خلال الفترة بين 19 سبتمبر 2019 وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، لإتاحة الفرصة أمام المستبعدين تسجيل طلبات تظلمات التموين 2019 عبر رابط موقع دعم مصر www.tamwin.com.eg
وأعلنت وزارة التموين عن قبول جميع تظلمات البطاقات التموينية في شهر أغسطس ودراسة أسبابها، حيث نجح المستفيدين المنذرين بالاستبعاد من الدعم من صرف مقررات شهر سبتمبر التموينية مع وجود رسالة على إيصال صرف الدعم مفادها: جاري دراسة التظلم.
رابط موقع تظلمات التموين هو www.Tamwin.com.eg والذي يمكن تسجيل تظلمات التموين من خلال له عن طريق 5 خطوات هي:
1- الدخول إلى موقع www.Tamwin.com.eg
2- تسجيل بيانات الدخول للبطاقة التموينية عن طريق ملء البيانات الآتية: رقم بطاقة التموين – الرقم القومي – المحافظة
3- النقر على تقديم تظلمات التموين
4- اختيار سبب التظلم ووصفه
5- حفظ التظلم.
ويواصل موقع تظلمات التموين استقبال تظلمات المستبعدين من التموين من 19-9-2019 حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.
فى 5 خطوات.. كيف تتظلم على الاستبعاد من التموين ؟
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من منظومة بطاقات التموين مرة أخرى، في الفترة من 19 سبتمبر إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل، تلبية لأفراد الأسرة المصرية عقب مطالبات بذلك ولكن كيف تتظلم على الاستبعاد من التموين، هذا ما سنجيب عنه فيما يلي:
طريقة التظلم على الاستبعاد من التموين
وينشر موقع "صدى البلد"، خطوات تقدم المواطنين بتظلم عند حذف بياناتهم من البطاقات التموينية، ويمكن من خلال 5 خطوات تقديم التظلم عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي كالآتي:
1-الدخول على موقع إدارة دعم مصر
تستطيع أن تتظلم على قرار الاستبعاد من بطاقات التموين من خلال البدء بالدخول أولا على موقع إدارة دعم مصر عبر هذا الرابط هنا.
2- تسجيل دخول برقم بطاقة التموين والرقم القومي
ثاني خطوات التظلم على بطاقات التموين بعد الدخول على موقع إدارة دعم مصر تسجيل رقم البطاقة الشخصية (الرقم القومي).
3- اختيار خيار تقديم تظلمات التموين .
أما ثالث خطوات التظلم على قرار الاستبعاد من بطاقات التموين بعد تسجيل الرقم القومي على إدارة دعم مصر هو اختيار خيار تقديم تظلم من القائمة.
4- كتابة أسباب وتفاصيل تظلمات التموين .
بعد اختيار خيار تقديم تظلم من القائمة، عليك سرد المشكلة أو أسباب وتفاصيل تظلم استبعادك من بطاقات التموين.
5- اضغط على كلمة حفظ
آخر خطوة من خطوات تظلمات التموين هي الضغط على كلمة حفظ بعد الانتهاء من كتابة اسباب التظلم الخاص بك.
وأعلنت وزارة التموين عن قبول جميع تظلمات البطاقات التموينية في شهر أغسطس ودراسة أسبابها، حيث نجح المستفيدين المنذرين بالاستبعاد من الدعم من صرف مقررات شهر سبتمبر التموينية مع وجود رسالة على إيصال صرف الدعم مفادها: جاري دراسة التظلم.
رابط موقع تظلمات التموين هو www.Tamwin.com.eg والذي يمكن تسجيل تظلمات التموين من خلال له عن طريق 5 خطوات هي:
1- الدخول إلى موقع www.Tamwin.com.eg
2- تسجيل بيانات الدخول للبطاقة التموينية عن طريق ملء البيانات الآتية: رقم بطاقة التموين – الرقم القومي – المحافظة
3- النقر على تقديم تظلمات التموين
4- اختيار سبب التظلم ووصفه
5- حفظ التظلم.
ويواصل موقع تظلمات التموين استقبال تظلمات المستبعدين من التموين من 19-9-2019 حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.
فى 5 خطوات.. كيف تتظلم على الاستبعاد من التموين ؟
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من منظومة بطاقات التموين مرة أخرى، في الفترة من 19 سبتمبر إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل، تلبية لأفراد الأسرة المصرية عقب مطالبات بذلك ولكن كيف تتظلم على الاستبعاد من التموين، هذا ما سنجيب عنه فيما يلي:
طريقة التظلم على الاستبعاد من التموين
وينشر موقع "صدى البلد"، خطوات تقدم المواطنين بتظلم عند حذف بياناتهم من البطاقات التموينية، ويمكن من خلال 5 خطوات تقديم التظلم عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي كالآتي:
1-الدخول على موقع إدارة دعم مصر
تستطيع أن تتظلم على قرار الاستبعاد من بطاقات التموين من خلال البدء بالدخول أولا على موقع إدارة دعم مصر عبر هذا الرابط هنا.
2- تسجيل دخول برقم بطاقة التموين والرقم القومي
ثاني خطوات التظلم على بطاقات التموين بعد الدخول على موقع إدارة دعم مصر تسجيل رقم البطاقة الشخصية (الرقم القومي).
3- اختيار خيار تقديم تظلمات التموين .
أما ثالث خطوات التظلم على قرار الاستبعاد من بطاقات التموين بعد تسجيل الرقم القومي على إدارة دعم مصر هو اختيار خيار تقديم تظلم من القائمة.
4- كتابة أسباب وتفاصيل تظلمات التموين .
بعد اختيار خيار تقديم تظلم من القائمة، عليك سرد المشكلة أو أسباب وتفاصيل تظلم استبعادك من بطاقات التموين.
5- اضغط على كلمة حفظ
آخر خطوة من خطوات تظلمات التموين هي الضغط على كلمة حفظ بعد الانتهاء من كتابة اسباب التظلم الخاص بك.