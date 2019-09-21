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أخبار العالم

آلاف يتجمعون في مدريد احتجاجا على العنف ضد المرأة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:47 ص
صدى البلد
رويترز
تجمع آلاف المحتجين في وسط العاصمة الإسبانية مدريد يوم الجمعة لجذب الانتباه للعنف الأسري خلال عام شهد مقتل أكثر من 40 امرأة على يد شركائهن أو شركائهن السابقين.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها" لا نريد الاستمرار في عد الضحايا" وهتفوا" لسنا وحدنا".

وتنشر الحكومة بشكل منتظم عدد النساء اللائي قتلهن شركاؤهن أو شركاؤهن السابقون. وطبقا لإحصاءات حكومية فقد بلغ هذا العدد 42 حتى الآن هذا العام مع مقتل أكثر من ألف امرأة منذ بدء التسجيل في 2003 .

وطبقا لاستطلاع للاتحاد الأوروبي في 2014 تعد معدلات بلاغات العنف الأسري في إسبانيا من بين أدنى المعدلات في أوروبا .

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