هنكد عليكم كل يوم.. أحمد موسى: لجان الإخوان الإلكترونية بطلعنا تريند يوميًا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك حربا مشبوهة تدار من خارج مصر ضد الدولة المصرية.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" تم إنشاء 2 مليون حساب وهمي على السوشيال ميديا وتم تدشين لجان إلكترونية للجماعة الإرهابية في شهر سبتمبر لتزييف الحقائق وبث الاكاذيب والهجوم على الدولة المصرية".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" انا اكتر واحد في العالم بيطلع تريند وجماعة الإخوان الإرهابية تعمل ضدي وتهاجمني طوال الوقت ولكن هذا لا يضايقني على الإطلاق وتلك الحسابات الوهمية لا تعبر عن جمهورنا وحقيقة مشاهدينا الذين يتابعونا ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" دوري أني انكد عليهم يوميا"، واستعرض الإعلامي أحمد موسى مجموعة من تلك الحسابات الوهمية التابعة للإخوان الارهابية على الهواء.

