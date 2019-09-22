بفستان أنيق .. مى عمر تبرز أنوثتها فى ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائى

نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، صورا للفنانة مى عمر، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة خلال مشاركتها فى فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.أطلت مى عمر بإطلالة أنيقة وملفته، مرتدية فستان قصير للغاية بأكمام طويلة، وتميز التصميم بالقماش المطرز المنسدل منه بعض الشراشيب.وانتعلت مى عمر حذاء أنيقا ذا كعب عالى باللون الفضى، ووضعت مكياجا بالألوان الترابية.