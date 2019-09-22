التدريب وكسب الثقة .. تعرفي على 5 أمور تجعل كلبك سعيدا

يقوم كثير من الناس بتربية الكلاب بغرض الحراسة أو التسلية، فمن المعروف أن الكلب صديق وفي للإنسان، لذلك سيكون من الجيد الحفاظ على سعادة الكلب وصحته الجيدة.

والحفاظ على سعادة تلك الكائنات البسيطة ليس أمر صعب، فببعض الطرق البسيطة التي أشار لها موقع "wikihow" يمكن للكلاب أن تبقى في أحسن مزاج .



- إبقاء الكلب منشغلًا :-

الكلاب كائنات نشطة جدًا وتحسها غرائزها الطبيعية على الرغبة في القيام بالمهام دائمًا، فسيكون من الجيد إذا قدمنا لهم مثلًا ألعاب المضغ التي قد تقوي أسنانهم وفكهم أيضًا، كما أنها ستكون فكرة رائعة لأبقاء الكلب منشغلًا إذا كان بمفرده بالمنزل .



- الحفاظ على أختلاط الكلب :-

ليس من الجيد جعل الكلب معزولًا دائمًا في المنزل أو الحديقة، فقد يتسبب ذلك في مشاكل عديدة عندما يتواصل مع كلاب أو أشخاص أخريين، من ضمن تلك المشاكل هي الخوف الذي قد ينتج عنه سلوك غريب من الكلب.



- تدريب الكلب بإستمرار :-

كما ذكرنا مسبقًا أن الكلاب كائنات تحب الحركة والنشاط، فالمواظبة على تدريب الكلب على أي نشاط سيحسن حالته المزاجية ويعلي قدرات عقله، كما أن التدريب المستمر سيقوي الروابط بين الكلب وصاحبه.



- الهدوء في التعامل :-

التعامل بلطف مع الحيوانات عامة أمر محبب، لكنه ضروري في التعامل مع الكلاب لأنها تتأثر بالمشاعر جدًا، فإذا تمت معاملة الكلاب بشكل حازم وقاسي سيتسبب ذلك في ظهور سلوك عدواني عليها.



- الحفاظ على ثقة الكلب :-

الكلاب كائنات وافية وكلما كانت العلاقة أقوى بين الكلب وصاحبه، كلما زادت الثقة بينهم.

ويمكن لبعض الأمور البسيطة مثل مدح الكلب عند قيامه بعمل جيد أن تكون سبب في التقرب وكسب ثقته.

