شاهد.. فرقة سيرك دو سولاي العالمية في أهرامات الجيزة

استقبلت منطقة آثار الهرم أعضاء فريق "سيرك دو سولاي" العالمية، اليوم الثلاثاء، والتي جاءت إلى مصر لتقديم عروضها الفنية لأول مرة في مصر.



ورافقهم خلال الزيارة أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الهرم، والذي اصطحبهم في جولة بالمنطقة الأثرية بدأت بزيارة داخل الهرم الأكبر شملت مدخله والممر الأول، ثم توجه الفريق إلى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية، وانتهت الجولة بزيارة تمثال أبو الهول.



وأشار محيى الدين، الى أن الفريق أبدى إعجابه بعظمة الأهرامات المصرية وطريقة بنائها وأبدوا سعادتهم بالمجيء الى مصر لتعريف الشعب المصري بعروضهم الفنية، بالإضافة الى زيارة المناطق الأثرية ليتعرفوا من قريب على عظمة الحضارة المصرية القديمة والحديثة.



يذكر أن عروض سيرك دو سولاي تعد من أبرز العروض العالمية، فهي مزيج فني من الإبداع والترفية، حيث تمتزج العروض الترفيهية بالعروض الراقصة والموسيقية والحركات الأكروباتية المتقنة، يأخذ الجمهور إلى عالم جديد من الخيال يمزج بين متعة الإبهار البصري والسمعي وينبض بالحياة والألوان.