فتاة كرداسة تروي مأساة هتك عرضها على يد والدها.. 270 يوما كانت الفتاة القاصر تقضي ليلتها عارية.. لحظات مؤلمة عاشتها سارة تحت مسمى الشرف

- تفاصيل مؤلمة روتها الطفلة سارة فى محضر الشرطة وتحقيقات النيابة

- الفتاة: ظل أبي وأعمامي يمارسون الجنس معى وقاموا بتصويرى عارية





أطلقت سارة الطفلة الصغيرة ذات الخمسة عشر عامًا صرخات عالية تطلب من والدها وأعمامها الاثنين، أن يرحموا جسدها النحيل وشرفها بعد اعتدوا عليها جنسيا لمدة 9 أشهر متواصلة دون رحمة، فبدلا من أن يحافظوا على شرفها وعفتها راحوا يتناوبون اغتصابها يوميًا بعد وصلة ضرب وإهانة.





270 يوم اغتصاب

270 يوما كانت الفتاة القاصر تقضي ليلتها عارية، يتحرش بها والدها، يغتصبها عمها، ويواقعها عمها الآخر جنسيا، وطوال تلك المدة لم تستطع المجنى عليها التحدث أو فضح أمر أهلها، وحملت عارها وحدها وظل من أسموهم أقرب الأقربون "الأب وأعمامها" يتلذذون بالنهش في لحمها العاري والتعدى عليها جنسيا ليلة بعد ليلة تفاصيل الجريمة البشعة وقعت فى منطقة كرداسة بالجيزة ضحيتها طفلة صغيرة لم تكن تدرى ان والدها سيكون أول ذئب بشرى ينهش لحمها ويتركها فريسة لاعمامها يتناوبون اغتصابها ليل نهار .





ابويا وعمامى اغتصبونى

داخل غرفة صغيرة كانت تجلس الصغيرة سارة على سريرها تنهمر دموعها من شدة الألم النفسى والبدنى الذى تركه والدها واعمامها الاثنين نتيجة الاغتصاب والضرب فمع حلول ظلام الليل تبدأ حفلة الضرب و الاغتصاب لتقف الطفلة الصغيرة مكتوفة الأيدي فى أحد أركان الغرفة عارية الجسد تطلب الرحمة من اقرب الناس لها لكن دون رحمة لـ صرخاتها وبكائها .





لم تتخيل الطفلة الصغيرة أن والدها سيكون نقطة سوداء في حياتها فبدلا من أن يحافظ على شرفه وضعه فى الوحل .





فضوا غشاء بكارتى

تفاصيل مؤلمة روتها الطفلة سارة فى محضر الشرطة وتحقيقات النيابة عقب تمكنها من الهروب من منزل والدها والتوجه الى قسم شرطة كرداسة بالجيزة لتحرر محضر باغتصابها وهتك عرضها على يد والدها .. تقول المجني عليها : ابويا وامى منفصلين ومنذ 9 أشهر توجهت للاقامة مع والدى فى منزله بمنطقة كرداسة لكنى فوجئت بوالدى واعمامى يتحرشون بى بملامسة أجزاء حساسة بجسدي بعد الدخول الى غرفة نومى و أجبرني والدي على خلع ملابسي بأكملها رفضت وحاولت الهروب من الغرفة الا انهم امسكوا بي واعتدوا علي بالضرب وتحت تهديدهم لى وقفت عارية أمامهم أحاول جمع شتات نفسي وبدأ والدي واعمامي فى التحرش بجسدى ومر ذلك اليوم، ولم تذو عينى النوم الكوابيس تلاحقني كل دقيقة جلست في غرفتي استرجع ما جرى منهم غير مستوعبة ما حدث وبعد عدة أيام عادوا مرة أخرى للتحرش بى الا ان عمى فى هذه المرة قام بمواقعتي جنسيا بصورة كاملة وفض غشاء بكارتي، وظللت طوال ليلتي ابكى غارقة في دمائي.





اغتصاب يومي

واستكملت الفتاة المجنى عليها: ظل أبي وأعمامي يمارسون الجنس معى ويغتصبوني لمدة 9 أشهر، وقاموا بتصويرى عارية عدة مرات حتى لا استطيع فضحهم بعد ان تم اغتصابى على يدهم وهتك عرضى وشرفى .





الهروب من السلخانة

وأضافت الطفلة : حاولت الهروب من المنزل عدة مرات لكني فشلت بعد ان كان والدى واعمامي يرفضون خروجى من المنزل بمفردى خوفا من الابلاغ عنهم لكنى هربت من المنزل بعد ان غافلتهم وتوجهت إلى قسم شرطة كرداسة وحررت محضر بالواقعة





الأب يعترف بالجريمة

اعترف والد الفتاة القاصر وأعمامها بالاعتداء جنسيا عليها وتصويرها عارية والتحرش بها عن طريق ملامسة أجزاء حساسة في جسدها خلال الـ 9 أشهر الماضية داخل منزلهم بمنطقة كرداسة وأمرت النيابة بإيداع الطفلة دور رعاية وعرضها على الطب الشرعى





بداية البلاغ

وكان اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا من مركز شرطة كرداسة بتقديم فتاة تدعى سارة.ع ١٥ سنة بدون عمل بتضررها من والدها وعميها الاثنين، وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن الفتاة قررت بقيام والدها بإجبارها على خلع ملابسها والتحرش بها.



