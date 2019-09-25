مستشفى كفر الدوار .. صدى البلد يرصد تحوله من مركز للمشاكل والمديونيات إلى نموذجي متطور.. صور

- مستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة يخدم 3 محافظات وحوادث الطريق الزراعى

- وكيل الصحة مستشفى كفر الدوار طفرة تطوير لجميع الاقسام لأول مرة بالمشاركة المجتمعية

- مدير عام المستشفى: سداد 10 ملايين جنيه مديونية و تطوير 15 قسما بمستشفى كفرالدوار العام و 6 اقسام جديدة

وشملت جولة المحافظ تفقد أقسام" الطوارئ والاستقبال"وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، و زار المرضى في أقسام القلب والجراحة،أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة بالمستشفى المقرر افتتاحه قريبا ، والتى تشمل أقسام:





يخدم مستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة جميع مرضى المحافظة والمحافظات المجاورة "الاسكندرية ،مطروح، كفر الشيخ" ومصابى حوادث الطريق الزراعى السريع، وأى حوادث أخرى قد تقع فى زمام المحافظة بإعتبارها أكبر صرح صحى بمدن البحيرة، ولكثرة الضغوط على المستشفى كان لا بد من استمرار اعمال لاتجديد والتطوير به، ليواصل عمله في تقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى.يشهد مستشفى بكفر الدوار طفرة في اعمال التطوير والانجازات بجميع الاقسام والمرافق فى اطارالعمل بروح الفريق و المشاركة المجتمعية بين مديرية الصحة والسكان و منظمات المجتمع المدنى لرفع كاهل المعاناة عن المرضى الغير قادرين ولبث روح العمل التطوعى للمساهمه لدعم المستشفى تحت رعاية اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة والدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة والسكان وبإشراف الدكتور ياسر أحمد عبده زايد مدير عام المستشفى العام بكفر الدوار .موقع "صدى البلد " الاخبارى يرصد تحول مستشفى كفر الدوار العام من مستشفى حكومى متخم بالمشاكل والمديونية ونقص الخدمات العلاجية والرعاية الصحية لنموذج مستشفى متطور يعمل على رفع كفاءة الخدمة لتجرى به كافة انواع العمليات الصعبةالدكتور يسرى بيومى وكيل وزاره الصحه بالبحيره أكد أن مستشفى كفر الدوار العام يشهد طفرة تطوير لجميع الاقسام من حيث الإنشاءات ودعمها بالأجهزة الطبية وذلك لرفع كفاءة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمرضى المترددين على المستشفى مشيرا الى وجود عنايات مركزة متخصصة لاول مرة بمستشفى كفر الدوار العام حيث توجد بها "عنايات عامة ،قلب ، حروق ، سموم ،أطفال ،و جلطات بالمخ".وأعلن وكيل صحة البحيرة استمرار إجراء العمليات الصعبة المكلفة للمرضى مجانا فى اطارتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار وإنشاء وحدة لعلاج الأطفال المعاقين وذوى الإحتياجات الخاصة ووحدة تخاطب وعيادة للأمراض الروماتيزمية فى اطار توجيها رئيس الجمهورية برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة صحيا.من جهته أكد الدكتور ياسرزايد مدير عام مستشفى كفرالدوار العام فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"ان المستشفى اصبح نموذج متطور لمستشفى حكومى يتمنى ان يعمم على جميع المستشفيات الحكومية بمصر.وأوضح أن مستشفى كفرالدوار العام كان متخم بالمشاكل ومديون بمبلغ 13 مليون جنيه وبروح فريق العمل والإجتهاد ومساندة الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة تم سداد 10 ملايين جنيه من هذه الديون وجارى سداد باقى المديونية.وأشار الى الإنتهاء من اعمال التطوير بعدة اقسام بالمستشفى بتكلفة 9 ملايينفى اطار المشاركة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدنى بالاضافة رفع كفاءة وصيانة 5 اسانسيرات بالمستشفى بتكلفة 700 الف جنيه .وأعلن مدير عام مستشفى كفرالدوار العام عن توقيع وبروتوكول تعاون مع عميد طب اسكندرية وبمستشفى القوات المسلحة للاستعانة بعدد 20 طبيبا من الاستاتذة الأطباء الكبار لإجراء العمليات الصعبة بالمستشفى ومنها على سبيل المثال لا الحصر إجراء عمليات تغيير المفاصل وتثبيت العمود الفقرى مجانًا بدون دفع أى مصاريف علما بأن تكاليف العملية الاولى 60 الف جنيه والثانية 40 الف جنيه وذلك فى إطار مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار"للرئيس عبد الفتاح السيسى مشيرا الى ان المستشفى يعمل بقوة 560 طبيب بالصيادلة والاسنان بينهم 350 طبيبا متخصصاالدكتور ياسر زايد مدير عام مستشفى كفر الدوار العام أكد أيضا وجود 23 قسما بالمستشفى بينهم 6 اقسام جديدة "عناية القلب، الحروق ،والتجميل ،السموم الطوارئ، عيادة التغذية، والروماتيزم " مشيرا الى انه جار رفع كفاءة قسم"جراحة ب" ليتم تسليمه خلال أسبوع بالاضافة الى العمل فى تطوير قسم الباطنة وسكن الاطباء لتسليمها بعد شهر.وأشاد بدور المشاركة المجتمعية من اهل الخير موجها كل الشكر والتقدير الى الخيرين الذين جادت أيديهم الكريمة بالخير وانفسهم العظيمه بالبذل والعطاء .وأعلن مدير مستشفى كفر الدوار العام استمرار اجراء عمليات قسم جراحة الوجة والفكين بالمستشفى بقائمة العمليات الثابتة يوم السبت من كل اسبوع ومشاركة القسم فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على قوائم الانتظار واعمالًا لقرارات العلاج على نفقة الدولة و فى ظل ادارة تسعى دائما لتقديم أفضل مالديها لإجراء هذا النوع من العمليات الذى يحتاج الى امكانيات عالية وخبرات بشرية ذات كفاءة عاليةوأشار "زايد" الى إجراء عمليتين لسيدتين من مطروح والبحيرة مصابتين بتورم مزمن في الوجه حيث تم عمل الفحوصات اللازمة لهما و تبين وجود كيس حميد كبير الحجم بالفك العلوى والانف وتم دخول الحالة للعمليات واستئصال هذا الكيس الحميد وبمتابعة حالتهما بعد اجراء العملية الجراحية تبين بان هناك تحسن للحالة والتاكيد على سلامتهم والتحسن التامو كرمت نقابة أطباء البحيرة بحضور الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، الدكتور ياسر احمد زايد مدير المستشفى العام بكفر الدوارومنحته لقب الطبيب المثالى على مستوى المستشفيات والإدارات الصحية بمحافظة البحيرة لدوره البارز وجهوده فى تطوير مستشفى كفرالدوار العام ورفع كفاءة الاداء بها والعمل بروح الفريق وفتح قنوات شرعية للمشاركة المجتمعيةومن جانبه قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، صرف مكافأة لمدير وأطباء وممرضي وموظفي مستشفى كفر الدوار العام لتميزهم في العمل ومجهودهم الكبير في خدمة المرضى ،مشيدا بالانضباط والرعاية التي تقدم بالمستشفى.جاء ذلك عقب زيارة المحافظ المفاجئة فى الساعات الاولى من فجر اليوم الاربعاء، للمستشفى، يرافقه الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة، وأحمد مرزوق رئيس مدينة كفر الدوار لتفقد العمل بالمستشفىعناية القلب بقوة ٦ أسرة، وجهاز تنفس صناعي بتكلفة مليون و٥٠ ألف جنيه وتطوير أقسام الطوارئ والجراحة، بطاقة 18 سريرا وقسم الباطنة بطاقة 22 سريرا، تحت الإنشاء بتكلفة ٢ مليون و٢٠٠ ألف جنيه وقسم الحروق مع افتتاح عمليات التجميل بتكلفة ٦ ملايين جنيه، بالإضافة إلى تجهيز وتطوير سكن الأطباء بالمستشفى.