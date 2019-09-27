تعرفي على طريقة عمل الطحينة في المنزل مع نجلاء الشرشابي





وإليك طريقة عمل الطحينة فى منزلك بطريقة سهلة وسريعة مع الشيف نجلاء الشرشابي ...



مقادير الطحينة المنزلية:



ملعقة صغيرة دقيق

2/1 كوب سمسم ابيض

4/1 كوب زيت

4/1 ملعقة صغيرة ملح



طريقة تحضير الطحينة فى المنزل:



- نقوم بتحميص السمسم مع الدقيق والملح فى مقلاة بدون تغير لون السمسم مع التقليب.



- وعند صدور صوت له نغلق النار.



- نقوم بضربه فى الخلاط أو المطحنه ساخنا مع الدقيق المحمص والملح حتى يصبح ناعما.



-نقوم بإضافة الزيت ونضرب ثانية حتى نحصل على قوام الطحينة ناعمة.



الطحينة من أساسيات كل المطابخ فى البيوت المصرية حيث تستخدمها الامهات في العديد من الوجبات لذلك فهي شئ ضروري.