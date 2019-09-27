تعرفي على طريقة عمل الطحينة في المنزل مع نجلاء الشرشابي

الطحينة من أساسيات كل المطابخ فى البيوت المصرية حيث تستخدمها الامهات في العديد من الوجبات لذلك فهي شئ ضروري.
ملعقة صغيرة دقيق
2/1 كوب سمسم ابيض
4/1 كوب زيت
4/1 ملعقة صغيرة ملح
طريقة تحضير الطحينة فى المنزل:
- نقوم بتحميص السمسم مع الدقيق والملح فى مقلاة بدون تغير لون السمسم مع التقليب.
- وعند صدور صوت له نغلق النار.
- نقوم بضربه فى الخلاط أو المطحنه ساخنا مع الدقيق المحمص والملح حتى يصبح ناعما.
-نقوم بإضافة الزيت ونضرب ثانية حتى نحصل على قوام الطحينة ناعمة.
وإليك طريقة عمل الطحينة فى منزلك بطريقة سهلة وسريعة مع الشيف نجلاء الشرشابي ...
مقادير الطحينة المنزلية:
مقادير الطحينة المنزلية:
ملعقة صغيرة دقيق
2/1 كوب سمسم ابيض
4/1 كوب زيت
4/1 ملعقة صغيرة ملح
طريقة تحضير الطحينة فى المنزل:
- نقوم بتحميص السمسم مع الدقيق والملح فى مقلاة بدون تغير لون السمسم مع التقليب.
- وعند صدور صوت له نغلق النار.
- نقوم بضربه فى الخلاط أو المطحنه ساخنا مع الدقيق المحمص والملح حتى يصبح ناعما.
-نقوم بإضافة الزيت ونضرب ثانية حتى نحصل على قوام الطحينة ناعمة.