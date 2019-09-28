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منوعات

لهذا السبب لن تفكر في شراء هاتف سامسونج القابل للطي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:00 م
هاتف سامسونج القابل
هاتف سامسونج القابل للطي
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آية جمعة
لم يمض أسبوع واحد على إطلاق الهاتف الذكي الجديد القابل للطي من سامسونج، إلا وبدأ المستخدمون يبلغون بالفعل عن مشكلات كبيرة في الهاتف الجديد.

ووفقًا لموقع "ذا صن" البريطاني، أوضحت المراجعات المبكرة أن الهاتف القابل للطي انكسر في غضون أيام من الاستخدام، وذلك على الرغم من تأخير سامسونج Samsung لإطلاق الهاتف القابل للطي Fold لمدة ستة أشهر لإصلاح مشكلات المتانة.

وتم إلغاء بيع الهاتف الذي تبلغ قيمته 1800 جنيه إسترليني لفترة وجيزة قبل أن يصل إلى محلات البيع مرة أخرى في أبريل.

وبعد إطلاق الهاتف مرة أخرى، لاحظ بعض الصحفيين الذين يراجعون الجهاز أن الشاشة قد توقفت عن العمل، بينما تحطم الجهاز بالكامل بعد إزالة واقي الشاشة عن طريق الخطأ.

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها شركة سامسونج Samsung، إلا أن الهاتف لا يزال في وضع غير مستقر.
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