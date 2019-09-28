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رياضة

التشكيل الرسمي .. هازارد أساسيًا مع ريال مدريد وجواو فيليكس يقود هجوم أتلتيكو مدريد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:24 م
ريال مدريد وأتليتكو
ريال مدريد وأتليتكو مدريد-لقطة أرشيفية
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أحمد هاني
يحل فريق ريال مدريد، ضيفًا على جاره اللدود أتليتكو، في ديربي "مدريد"، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وأعلن المديرون الفنيون للفريقين علن التشكيل الأساسي في المباراة التي ستحدد المتصدر

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كييران تريبيير – ستيفان سافيتش – خوسيه ماريا خيمينيز – لودي

الوسط: كوكي – ساؤول نيجيز – توماس بارتي – فيتولو

الهجوم: دييجو كوستا – جواو فيليكس

دكة البدلاء: أنطونيو أدان – سانتياجو أرياس – فيليبي – توماس ليمار – ماركوس يورينتي – هيكتور هيريرا – أنخيل مارتين كوريا

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – ناتشو فيرنانديز

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس

الهجوم: جاريث بيل – كريم بنزيمة – إيدن هازارد

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – إيدير ميليتاو – لوكا مودريتش – جيمس رودريجيز – لوكاس فاسكيز – فينينسيوس جونيور – لوكا يوفيتش
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