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منوعات

شاهد.. وسادة آلية على شكل قط مقطوع الرأس.. والعلماء: مريحة نفسيًا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:43 ص
وسادة على شكل قط
وسادة على شكل قط مقطوع الرأس
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عزة عاطف
يبدو الأمر مخيفًا ولكن تم تصميم هذا الروبوت على شكل قطة لا رأس لها لتهدئة الشخص الذي يمتلكه، فإذا كنت تعاني من القلق أو التوتر يمكنك فقط لمسه وستشعر بارتخاء أعصابك، حيث يعتمد في تقنياته على استشعار اللمس والتقليل من عدد من المشاكل النفسية بالمساهمة في علاجها.

تستجيب وسادة الروبوت اليابانية كوبو Qoobo للمس من خلال ذيلها الآلي الذي يحاكي عن كثب الحركات المرنة والأليفة للقطط، ويعتبر الغرض من هذا المخلوق الآلي هو تهدئة المستخدمين، حيث نال 3 تقييمات نفسية أكيدة في تخفيف القلق، الاكتئاب ومشاعر التعب.

تم تصميم Qoobo بواسطة شركة Yukai Engineering في اليابان وفقًا لـ دايلي ميل، وهي الشركة المصنعة مجموعة من "روبوتات التواصل"، كلها مصممة لربط الناس مع غيرهم وبعواطفهم الخاصة.


تقول الشركة "لقد اخترنا موادًا مختلفة في تكوين أجزاء الروبوت، وذلك لتعزيز الحركات ومظهر الذيل، وجعلناها أيضًا متينة للسماح باستخدامها في بيئات مختلفة"، وتبلغ تكلفة Qoobo حوالي 120 دولارًا وتأتي بلونين، هما الرمادي والبني ويمكن شرائها أونلاين.

وأجرى المبدعون دراسة مع 38 مشاركًا لمعرفة ما إذا كان الروبوت يمكنه فعل أكثر من مجرد الترفيه عن مستخدميه، فضلًا عن مرور كل مشارك بتقييم نفسي قبل وبعد استخدام Qoobo.
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