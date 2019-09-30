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فن

نانسي عجرم تتجول داخل حديقه منزلها على أنغام عم بتعلق فيك.. شاهد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:16 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مقطع فيديو لها من حديقه منزلها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت نانسي عجرم وهى تتجول داخل حديقة المنزل على أنغام أغنيتها "عم بتعلق فيك"وعلقت قائلة:"قلي انك حاسس في وشايف شو بيحكو عيني، لما بتمرق حدي وبرجف قدامك انا


و، تستعد نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي يوم 11 أكتوبر المقبل في جامعة دلتا بالمنصورة، احتفالًا ببداية العام الدراسي الجديد.

ومن المقرر أن تقدم نانسي عدة أغان خاصة بها منها "الحب زي الوتر"، و"آه ونص"ـ و"أوكيه"، و"عم بتعلق فيك"، و"ومعاك"، و"مين ده اللي نسيك"، وغيرها من الأغاني.

نانسي عجرم تتجول داخل حديقه منزلها على أنغام عم بتعلق فيك.. شاهد
نانسي عجرم تتجول داخل حديقه منزلها على أنغام عم بتعلق فيك.. شاهد
نانسي عجرم تتجول داخل حديقه منزلها على أنغام عم بتعلق فيك.. شاهد
نانسي عجرم تتجول داخل حديقه منزلها على أنغام عم بتعلق فيك.. شاهد
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