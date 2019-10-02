الدكتور شهير دكروري رئيسًا لـ قسم الدراسات الأدبية بـ دار علوم المنيا

أصدر الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، قرارًا بتعيين الدكتور شهير دكروري، أستاذ الأدب والنقد، رئيسًا لقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة المنيا.. كما تمت ترقية الدكتور أحمد الليثي، والدكتورة غادة قرني، والدكتورة سهير حسانين أساتذة مساعدين بالقسم.





يُذكر أن الدكتور شهير أحمد دكروري، اختير ضمن أكثر الشخصيات تأثيرًا في مصر والعالم العربي، وذلك لإثرائه الحركة الأدبية والنقدية بالوطن العربي، ومشاركته في العديد من الندوات العلمية والمؤتمرات الثقافية ليس بمصر فحسب ولكن على مستوى الوطن العربي.





وقد تم تكريم الدكتور شهير دكروري فى مؤتمر «سفراء الشباب والمرأة العرب - للسلام الدولي ونبذ العنف والإرهاب» الذي أقيم في شرم الشيخ.





وللدكتور شهير دكروري العديد من المؤلفات الأدبية والدواوين الشعرية التي ينهل منها تلامذته فى الشعر، والأدب المقارن المؤثر فى وجدان الشعوب وتشجع على نشر السلام ونبذ العنف.