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حوادث

السيطرة على حريق هائل بمخازن مدينة ميت غمر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:02 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق هائل نشب فى مخازن مجلس مدينة ميت غمر قبل انتقاله إلى المبانى المجاورة.

وكان اللواء فاضل عمار مدير، أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بمخازن مجلس مدينة ميت غمر .

وانتقل ضباط المباحث و٥ سيارات إطفاء وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد ياسر البردويلى رئيس الحماية المدنية بميت غمر إلى مكان البلاغ وتبين أن الحريق شب بمخلفات بممر بين مخازن مجلس المدينة وعمارة البدى وانتقلت النيران إلى المخازن والمقامة على مساحة ٤٠٠ متر وكذا امتدت النيران لغرفة الأسانسير الخاصة بالعمارة المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداداه للمبانى المجاورة فيما لم يسفر الحريق عن أى خسائر فى الأرواح سوى احتراق محتويات المخازن بأكملها وهى عباره عن مخلفات وكابلات وجراكن زيت .

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أمرت بانتداب الأدله الجنائية لبيان سبب الحريق.
السيطرة على حريق هائل بمخازن مدينة ميت غمر
السيطرة على حريق هائل بمخازن مدينة ميت غمر
السيطرة على حريق هائل بمخازن مدينة ميت غمر
السيطرة على حريق هائل بمخازن مدينة ميت غمر
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