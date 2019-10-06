ترجمة صفحة الإفتاء إلى 13 لغة.. خالد عمران يوضح جهود الدار للرد على الأفكار الإرهابية

أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصفحة الرسمية لدار الفتوى عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بلغت 8 ملايين متابع، لافتًا إلى أن هذه الصفحة تعد من أكبر الصفحات بالنسبة إلى مؤسسة دينية.





وأضاف الدكتور خالد عمران ، في مداخلة تلفونية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يوجد أكثر من صفحة على مواقع" السوشيال ميديا" تابعة لدار الإفتاء للرد على الشائعات والأفكار المتطرفة، منوهًا بصفحات السوشيال ميديا هدفها الرد على الشائعات ولذلك يتم ترجمتها لـ 13 لغة.





ونوه أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بأن الدراسات التي تصدر عن مرصد الفتوى تستهدف الشائعات والأفكار المتطرفة وتوضح حقيقتها، منوهًا إلى أن موقع مرصد "الفتوى" ينشر فيديوهات باستمرار للرد على الأكاذيب والشائعات التي تنشرها الجماعات المتطرفة.





وأوضح عمران: "الجماعة المتطرفة ترتدي ثوب الدين في محاولة لخداع البسطاء بأفكارهم"، موضحا أنهم يحاولون فصل الثقة بين الشعب وقياداته ومؤسسات الدولة خاصة الدينية.





وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الشائعات يتم رصدها وتحليلها وتقديم الرد عليها في أنسب الصور"، لافتًا إلى أنه يتم استخدام في بعض الحالات الرسوم المتحركة والجرافيك للرد على الشائعات.



