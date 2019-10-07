الآثار الأولى للخلاف في سوريا..الليرة التركية تهبط أمام الدولار

نزلت الليرة التركية مقابل الدولار يوم الاثنين بعد أن قال البيت الأبيض إن أنقرة ستمضي قريبا في عمليتها العسكرية في شمال سوريا وإن القوات الأمريكية لن تدعم أو تشارك في العملية.



وفي الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، جرى تداول الليرة عند 5.7450، بتراجع عن قرب 5.7 يوم الجمعة. وفي وقت سابق، نزلت العملة التركية إلى ما يصل إلى 5.7575.



وفقدت الليرة حوالي 30 في المئة من قيمتها أمام الدولار في أزمة عصفت بالعملة العام الماضي نتجت عن مخاوف حيال التدخل السياسي في السياسة النقدية، وكذلك تدهور في العلاقات بين واشنطن وأنقرة. ونزلت الليرة حوالي ثمانية بالمئة منذ بداية العام الجاري.