نشأت الديهي: القمة المصرية القبرصية اليونانية رسالة للدولة التركية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك قمة ثلاثية مؤلمة لأعدائنا ستعقد غدًا في القاهرة، وهي قمة مصرية قبرصية يونانية بين زعماء الدول الثلاث، وهي رسالة للغازي العثماني التركي الذي يظن أنه يعبث دون أن يواجه أحدا.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هذه القمة تأتي في توقيت مهم، وفي ظرف جغرافي وإقليمي أكثر أهمية، وتزامنًا مع ما تواجهه قبرص من تحرشات تركية بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، موضحًا أن الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي يرفضون ما تقوم به تركيا، ويؤيدون المواقف القبرصي.



وأشار إلى أن مصر وقبرص واليونان وحدة واحدة وهناك تحالف وتضامن بينهم للاستفادة القصوى من الغاز بعد ترسيم الحدود، إلى جانب التعاون في العديد من المجالات الأمنية والاقتصادية، مشددا على أن هذه القمة رسالة واضحة الأركان للدولة التركية، ضد التعنت التركي والعبث التركي بمنطقة شرق المتوسط.