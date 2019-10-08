قبل انطلاقه .. كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة السادس للابتكار

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مؤتمر صحفي عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار ٢٠١٩، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٨/١٠/٢٠١٩ في مقر الأكاديمية.



ويعقد المؤتمر الصحفي تحت رعاية وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف التعريف بالحدث السنوي الأكبر الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للعام السادس على التوالي.



وسيعقد المعرض هذا العام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قاعة المنارة بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية فى الفترة من ٢٤-٢٥ أكتوبر 2019.



وتستعد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للمشاركة في عدد من الفعاليات المهمة والمؤثرة في مجال البحث العلمي، يأتي في مقدمتها معرض القاهرة الدولي للابتكار الذي يعد واحدا من أهم الفعاليات التي تجرى سنويا في مصر بالإضافة للمشاركة في معرض جنيف الدولي.



ويقام معرض القاهرة السادس للابتكار 2019 يومي 24 و25 أكتوبر الحالي فى مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بمحور المشير طنطاوى فى التجمع الخامس.



وأعلن رئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر عن اتاحة الفرصة للباحثين المشاركين في معرض القاهرة السادس للابتكار 2019، للمشاركة في معرض جنيف الدولي حيث يتم اختيار أفضل المشاركين في المعرض لتمثيل مصر امام دول العالم.



واضاف "صقر" أن هناك عددا من المعايير التي يتم من خلالها تقييم المشاركين في معرض القاهرة للابتكار وبالتالي اختيارهم للمشاركة في معرض جنيف للابتكار، وعلى رأس هذه المعايير أن تكون فكرة الباحث حاصلة علي براءة اختراع.



واشار إلى أن التقدم للمعرض يكون بمشروعات قائمة على الصناعة الوطنية، مما يساعد على نجاح تعميق التصنيع المحلي.



وأكد أن الأكاديمية اطلقت مسابقة أفضل موقع فيديو عن الابتكارات المجتمعية، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار الذي سيقام على مدار يومي 24-25 أكتوبر.



وأضاف أن الفيديوهات المطلوب التقدم بها للمسابقة لا بد أن تشمل على مقاطع غير تقليدية ومبتكرة، مشيرًا إلى أن الفيديو لا بد أن يحتوي على حل لمشكلة مجتمعية خلال دقيقتين، ولا يوجد شرط للجودة العالية لالتقاطها حيث يمكن للمشارك التقاط الفيديو بالهاتف ثم رفعه على موقع اليوتيوب.



وأوضح أن هناك لجانا مختصة ستفحص هذه المقاطع ومن ثم تختارها للعرض فى معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار 2019، حيث يتم مكافأة صاحب الفيديو الأفضل بمبلغ مالي.



وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مدت باب التقدم لمعرض القاهرة الدولى السادس للابتكار تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حتى 6 أكتوبر 2019، وذلك نزولا على رغبات المتقدمين، حيث يصعب قبول ابتكارات واختراعات للمشاركة فى المعرض بعد هذا الموعد، نظرا لوجود وقت للتقييم والإعداد والترتيب.



ويمكن للراغبين في التقديم إرسال اللينك الخاص بالفيديو ووضعه داخل الاستمارة ، من خلال الموقع الرسمى للأكاديمية على الرابط التالي:

http://forms.asrt.sci.eg/photography





وكان قد أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مد فترة التقدم للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار حتى يوم الأحد القادم الموافق 13 أكتوبر 2019 من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي www.asrt.sci.eg، وذلك نظرا للإقبال الشديد وتزامن فترة التقدم مع الإجازات الرسمية احتفالات مصر بأعياد أكتوبر المجيدة.



وسيقام المعرض هذا العام فى الفترة من 24-25 أكتوبر القادم في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث يُشرف المعرض برعاية فخامته للعام الثالث على التوالى، وتنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمشاركة دولية غير مسبوقة من جميع أنحاء العالم.



وبمناسبة تولى مصر رئاسة منظمة الاتحاد الإفريقي، فقد أُختير الاتحاد الإفريقي كضيف شرف للمعرض، وستطلق الأكاديمية شعار "إفريقيا تبتكر "Africainnovates".