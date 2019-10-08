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مرأة

الجلد الأسود.. نيللي كريم تتألق بإطلالة أنيقة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:30 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة نيللى كريم ستوري جديدة لها برفقة صديقتها على وسائل التواصل الأجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام

و ظهرت بها بإطلالة كاجول ، وارتدت بلوزة باللون الأسود، وبنطلون جلد باللون الأسود وفوقه حزام ، وجاكيت جلد باللون الأسود

وتركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها ، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية واللون الأسود والرموش ، وأحمر شفاه باللون البنى الذى يناسب لون بشرتها

ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط بسيط لإكمال إطلالتها.
الجلد الأسود.. نيللي كريم تتألق بإطلالة أنيقة
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