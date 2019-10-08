الجلد الأسود.. نيللي كريم تتألق بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة نيللى كريم ستوري جديدة لها برفقة صديقتها على وسائل التواصل الأجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام



و ظهرت بها بإطلالة كاجول ، وارتدت بلوزة باللون الأسود، وبنطلون جلد باللون الأسود وفوقه حزام ، وجاكيت جلد باللون الأسود



وتركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها ، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية واللون الأسود والرموش ، وأحمر شفاه باللون البنى الذى يناسب لون بشرتها



ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط بسيط لإكمال إطلالتها.

