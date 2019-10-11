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أخبار العالم

بوتين: روسيا ستوقع إعلان التعاون الاستراتيجي والاقتصادي لرابطة الدول المستقلة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:31 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أ ش أ
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستوقع إعلان التعاون الاستراتيجي والاقتصادي في إطار رابطة الدولة المستقلة، وذلك على هامش فاعليات اجتماع مجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة المنعقد حاليا في عاصمة تركمانستان عشق آباد.

وأضاف بوتين - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم الجمعة - "نؤيد رئيس رابطة الدول المستقلة، رئيس تركمانستان، واليوم سنوقع على إعلان التعاون الاستراتيجي والاقتصادي".

وشدد على أن هذه الوثيقة تتضمن تدابير لتعزيز العلاقات بين الشركات ومختلف القطاعات للدول المنضوية تحت راية الرابطة، في عدة مجالات منها التقنيات المتقدمة والبنية التحتية المشتركة للنقل وشبكات الاتصالات والتطوير الابتكاري لقطاع الطاقة.

ودعا بوتين لتوسيع التعاون في المجال النقدي؛ وذلك لمواجهة مخاطر تقلب أسعار العملات، مؤكدا ضرورة تطوير التعاون في مجال العملات، بالإضافة إلى ضرورة مناقشة تشكيل سوق مالية مشتركة، والتي بدورها تعزز القدرة التنافسية الشاملة للرابطة.

وكان الرئيس الروسي، قد وصل أمس، إلى عشق آباد للمشاركة في اجتماع قمة بلدان رابطة الدول المستقلة، التي تضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان ومولدوفا وأذربيجان وقرغيزستان وأذربيجان وأرمينيا وتركمانستان فضلا عن أوكرانيا، التي جمدت عضويتها في الرابطة.
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