لعبور المانش.. وصول سباحين ألمان إلى الغردقة لتدريب منتخب العرب لذوي الإعاقة غدا

يصل فجر غد السبت السباحون الألمان إلى مدينة الغردقة للانضمام الى معسكر الاعداد للمنتخب العربى لذوى الإعاقة الذهنية لعبور المانش في يوليو 2020 لبدء التدريبات فى مياه البحر الاحمر استعدادا لمحاولة العبور فى أول تتابع عربى لعبور المانش .



وقال السباح العالمى خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال افريقيا والشرق الأوسط ومدرب المنتخب ، أن "تينا ، انجيه، وفرانك " من ذوى الاحتياجات الخاصة من المقرر وصولهم فجر السبت الى الغردقة للمشاركة مع السباحين السعوديين والسباح المصرى محمد الحسينى فى معسكر تدريب المنتخب على شواطى الغردقة .



واضاف السباح العالمى خالد شلبي فى تصريح صحفى اليوم أن بروفات تدريب السباحين فى تتابع عبور المانش التى يشرف عليها بمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ سوف تبدأ من شاطئ فيو مدينة الغردقة خلال الفترة من 12 الى 18 من شهر اكتوبر الجارى تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر.



وأكد السباح العالمى خالد شلبي أن الحدث يهدف إلى تشجيع السياحة الرياضية ومشاركة الدول العربية فى عمل رياضى موحد ، وتوجيه أنظار العالم وتشجيع السائح العربى من ذوى الاحتياجات الخاصة على زيارة الغردقة .