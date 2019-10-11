عدد مستخدمي السجائر الإلكترونية الفيب في مصر.. شاهد

قال الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم الصدر والحساسية بكلية طب الأزهر، إن التدخين يدمر الجهاز المناعي، و205 من المدخنين يصابون بسدة شعبية مزمنة، مؤكدا أن هذا المرض سيكون ثالث مرض يسبب الوفاة الفترة المقبلة على مستوى العالم.



وتابع رئيس قسم الصدر والحساسية، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "التدخين في مصر مشكلة كبيرة، ولا يوجد بيت في مصر لا يوجد به مدخن، فالتدخين ضار بكل أنواعه، وهو البوابة الرئيسية للتأثير على الرئتين".



ومن جهته، أوضح أحمد نبيل، أحد أقدم مؤسسي رابطة "الفيب" في مصر، خلال لقائه بالبرنامج، أن نسبة الإقبال على استخدام السجائر الإلكترونية تزيد يوميا، حيث تخطى عدد مستخدميها نحو نصف مليون شخص، لافتا إلى أن الهدف من السجائر الإليكترونية أنها إحدى وسائل الإقلاع عن التدخين، بحيث يخلو الجسم من النيكوتين حتى يسهل عليه التوقف نهائيا عن كل أنواع التدخين.