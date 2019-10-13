يخلص الجسم من السموم .. 20 فائدة لتناول الزبيب يوميا

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بعض الفوائد لتناول الزبيب يوميا.
بعض فوائد الزبيب الطبية :
1- مخفض لضغط الدم المرتفع
2- مخفض لمستوى الكوليسترول في الدم
3- واقي من أمراض سرطان القلب
4- ملطف للسعال بشرب مغلي الزبيب في الماء
5- طارد للبلغم
6- مقاوم للميكروبات والفيروسات
7- مضاد للأكسدة
8- مانع لتكون طبقة البلاك على الأسنان
9- مخلص للجسم من السموم
10- مقلل للدم في الدورة الشهرية
11- مقوي للطحال والكبد والمعدة
12- مقوي للذاكرة
13-واقي من سرطان القولون
14- واقي للعيون من الامراض
15- واقي من هشاشة العظام
16- مضاد للالتهابات
17- ملين
18- منقي للدم
19- مصفي ومنقي للصوت
بعض فوائد الزبيب الطبية :
1- مخفض لضغط الدم المرتفع
2- مخفض لمستوى الكوليسترول في الدم
3- واقي من أمراض سرطان القلب
4- ملطف للسعال بشرب مغلي الزبيب في الماء
5- طارد للبلغم
6- مقاوم للميكروبات والفيروسات
7- مضاد للأكسدة
8- مانع لتكون طبقة البلاك على الأسنان
9- مخلص للجسم من السموم
10- مقلل للدم في الدورة الشهرية
11- مقوي للطحال والكبد والمعدة
12- مقوي للذاكرة
13-واقي من سرطان القولون
14- واقي للعيون من الامراض
15- واقي من هشاشة العظام
16- مضاد للالتهابات
17- ملين
18- منقي للدم
19- مصفي ومنقي للصوت