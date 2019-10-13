يخلص الجسم من السموم .. 20 فائدة لتناول الزبيب يوميا

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بعض الفوائد لتناول الزبيب يوميا.



بعض فوائد الزبيب الطبية :

1- مخفض لضغط الدم المرتفع

2- مخفض لمستوى الكوليسترول في الدم

3- واقي من أمراض سرطان القلب

4- ملطف للسعال بشرب مغلي الزبيب في الماء

5- طارد للبلغم

6- مقاوم للميكروبات والفيروسات

7- مضاد للأكسدة

8- مانع لتكون طبقة البلاك على الأسنان

9- مخلص للجسم من السموم

10- مقلل للدم في الدورة الشهرية

11- مقوي للطحال والكبد والمعدة

12- مقوي للذاكرة

13-واقي من سرطان القولون

14- واقي للعيون من الامراض

15- واقي من هشاشة العظام

16- مضاد للالتهابات

17- ملين

18- منقي للدم

19- مصفي ومنقي للصوت