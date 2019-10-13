الرئيس السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة بعنوان إرادة وتحدي بمركز المنارة.





ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مركز المنارة ليشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة بعنوان إرادة وتحدي.





ويشهد الرئيس السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة التي تقام تحت عنوان: إرادة وتحدي تزامناً مع احتفالات ذكرى انتصارات 6 اكتوبر.



