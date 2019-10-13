الرئيس السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة بعنوان إرادة وتحدي بمركز المنارة.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مركز المنارة ليشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة بعنوان إرادة وتحدي.
ويشهد الرئيس السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة التي تقام تحت عنوان: إرادة وتحدي تزامناً مع احتفالات ذكرى انتصارات 6 اكتوبر.
ألقى الرئيس السيسي، كلمة بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر، كما زار الرئيس السيسي قبر الجندي المجهول بمدينة نصر، حيث وضع إكليلا من الزهور، وقرأ الفاتحة ترحمًا على شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، كما وضع إكليلاً من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.