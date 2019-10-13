تتزعمها ربة منزل.. كواليس ضبط عصابة سرقة الشقق السكنية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في ضبط عصابة إرتكبت 9 وقائع سرقة مساكن.





وكشفت تحريات الادارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، قيام كل من (ربة منزل "لها معلومات جنائية" - مُقيمة دائرة قسم شرطة الوراق، وآخرى "لها معلومات جنائية"، عاطلان - مُقيمين المنيرة الغربية دائرة قسم إمبابة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بإسلوب كسر الباب مُتخذين من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 9 حوادث بدائرة القسم ، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملهم "سيئ النية" "صاحب محل مصوغات ذهبية - مُقيم بدائرة قسم شرطة الوراق" , وأمكن ضبطه.



