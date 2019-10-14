قبل ماتشتريها .. اكتشف الفرق بين الزبدة البلدى الطبيعى والمغشوشة





وأضافت "رقية" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن بعض التجار ومعدومى الضمير يقومون ببيع نوع آخر من الزبد على أنه الزبد الفلاحى لجنى المزيد من الأرباح، ولكن الخطورة الحقيقة أنها فى بعض الأحيان تحتوى على مواد ضارة بالصحة.





وعرضت "رقية" أشهر طرق غش الزبد البلدى وقدمت أ هم 5 نصائح تمكننا من اكتشاف الزبد المغشوشة من الزبدة البلدى.



غش الزبد بخلطها بالسمن الصناعي أو المارجرين

يتم اكتشافها من خلال إذابة ملعقة أو قطعة صغيرة، ففي حالة الذوبان السريع نعرف أن الزبد بلدي صافي، أما إذا تأخر الذوبان نتأكد أنه مخلوط بسمن صناعي، حيث إن نقطة الانصهار للسمن الصناعي أعلى من نقطة انصهار الزبد البلدي.



ظهور رائحة قوية للسمن البلدي على الزبد

من المعروف أن الزبد البلدي ضعيف الرائحة ولا تظهر الرائحة القوية إلا في أواخر مراحل التسييح لعمل السمن البلدي، فلو ظهرت الرائحة القوية منذ البداية دل علي خلط الزبد بشحوم حيوانية، وإضافة اسانس "نكهة" السمن البلدي رخيصة الثمن، كما تظهر الرائحة في المراحل الأخيرة من التسييح مختطلة برائحة دهنية اما في حالة الغش بنكهات اصطناعية تظهر الرائحة مشابهة للسكر المبلور المحروق.



خلط الزبد بدقيق أو نشا أو بطاطس مسلوقة

وهى من طرق غش الزبد البلدى المنتشرة بشكل واسع ونكتشفها من خلال تقسيم كورة الزبدة الى نصفين فلو ظلت حافة السكين ناعمة دون أى تكتلات تكون الزبدة جيدة وان ظهرت تكتلات تكون مغشوشة، أو من خلال فرك قطعة صغيرة من الزبد بالأصابع إن تركت أثر يشبه الدقيق أو تكتلت فهي مغشوشة بدقيق أو نشا.



خلط السمنة بالدقيق مع إضافة اللبن البودرة

وهى من أحدث وسائل غش الزبد البلدى التى ظهرت فى الفترة الأخيرة و يمكننا اكتشافها أثناء تسييح جزء منها على النار، حيث تحدث بوادر احتراق قبل الوصول لدرجة السوي من الأساس.



التمليح العالي للزبدة

يلجأ إليه بعض التجار لغش الزبدة البلدي إذا كانت متغيرة الصفات نتيجة لفسادها، ونستطيع كشف الغش في هذه الحالة بتذوق قطعة صغيرة واستحلابها داخل الفم فإذا ظهر طعم مر يعلو تدريجيا فهو زبد فاسد.



وأكدت "رقية" أن الألوان للزبد والسمن المتكون بعد التسييح ليست دليل علي الغش لأنها متدرجة حسب طبيعة الجو وغذاء الحيوان، ولكن ظهور ألوان غير غريبة على لون الزبدة فى صورة بقع تدل علي فساد الزبد وانخفاض جودته.





قالت رقية حسن، أخصائية علوم وتكنولوجيا الأغذية، أن عددا كبيرا من الناس يفضل استخدام الزبدة البلدى أو الفلاحى فى طهى الطعام، حيث تمنحه مذاقا لا يقاوم وقيمتها الغذائية عالية جدا.