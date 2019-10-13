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فن

صدمت جمهورها.. رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:31 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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سعيد فراج
واصلت الفنانة رانيا يوسف، الرد على أسئلة متابعيها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، من خلال تطبيق «ask»، وكان أحد التساؤلات التي وجهت إليها، هو الاستفسار عن عمرها الحقيقي.

ووجهت إحدى المتابعات تساؤلًا لـ رانيا يوسف، بطريقة كوميدية، إذ قالت: «كام سنة 20 ولا 25 أصل الجمال ده مينفعش يبقى أكبر من كده»، لترد رانيا، بصراحة قائلة: «45 سنة»، وهو العمر الذي يرصده عنها موقع ويكيبيديا في سيرتها الشخصية.

وتشارك رانيا يوسف في مسلسلها "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.

ويشارك فى بطولته غادة عادل، وسلوى خطاب، وأحمد داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، ومحمود الليثى، وأسماء جلال، ونانسى صالح، وضيوف شرف منهم ناهد السباعى وفيدرا.
صدمت جمهورها.. رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي
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