"السياحة" تغلق مركزا للأنشطة البحرية في شرم الشيخ .. تفاصيل

قررت وزارة السياحة الغلق الإداري لأحد مراكز الأنشطة البحرية فى شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء من عداد المُنشآت السياحية لمدة ثلاثة أشهر لمخالفة شروط الترخيص ومعايير السلامة والتشغيل الآمن.



جاء ذلك على خلفية حادث إصابة زائرة مصرية أثناء مُمارسة نشاط الباراسيل "بارشوت" في مدينة شرم الشيخ .



أكدت غرفة الغوص والأنشطة البحرية أن وزارة السياحة أصدرت قرارا رقم (455) لسنة 2019 بشأن الغلق الإداري لأحد مركز الأنشطة البحرية فى شرم الشيخ – محافظة جنوب سيناء من عداد المُنشآت السياحية لمدة ثلاثة أشهر لمخالفة شروط الترخيص ومعايير السلامة والتشغيل الآمن.



وحذرت غرفة الغوص والانشطة البحرية التعامل مع المركز خلال فترة الوقف الإدارى وأي تعامل مع كيانات غير قانونية هو عمل يخالف القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011، وسوف يتم توقيع العقوبات المُقررة على المخالفين.