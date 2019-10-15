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رياضة

منتخب إسبانيا يدخل بالقوة الضاربة أمام السويد في غياب راموس

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:34 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن روبرتو مورينو مدرب المنتخب الإسبانى عن تشكيل منتخب الماتدور قبل لقاء السويد، ضمن مباريات المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية المقبلة "يورو 2020".

وجاء تشكيل الماتادور الاسباني كالتالى:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: كارباخال - مارتينيز - البيول - بيرنات

خط الوسط: تياجو - رودرى - فابيان رويز

خط الهجوم: سيبايوس - جيرارد مورينو - أورزابال
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