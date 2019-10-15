عاجل.. أردوغان يقبل دعوة بوتين لزيارة روسيا

ذكرت قناة روسيا اليوم أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، أكدا خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الثلاثاء، التزامهما بضمان وحدة الأراضي السورية، مشيرة إلى أن أردوغان قبل دعوة الرئيس الروسي لزيارة موسكو خلال أيام.



وأفاد الكرملين أن بوتين وأردوغان شددا على ضرورة منع أي صدام بين الجيشين السوري والتركي.



وأضاف أن الرئيس الروسي ونظيره التركي أيدا مواصلة عملية التسوية السياسية في سوريا واجتماع اللجنة الدستورية في شهر أكتوبر بجنيف.