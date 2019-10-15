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أخبار العالم

عاجل.. أردوغان يقبل دعوة بوتين لزيارة روسيا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:20 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
ذكرت قناة روسيا اليوم أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، أكدا خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الثلاثاء، التزامهما بضمان وحدة الأراضي السورية، مشيرة إلى أن أردوغان قبل دعوة الرئيس الروسي لزيارة موسكو خلال أيام.

وأفاد الكرملين أن بوتين وأردوغان شددا على ضرورة منع أي صدام بين الجيشين السوري والتركي.

وأضاف أن الرئيس الروسي ونظيره التركي أيدا مواصلة عملية التسوية السياسية في سوريا واجتماع اللجنة الدستورية في شهر أكتوبر بجنيف.
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