أسوان تتعرض لموجة من الطقس السيئ وهطول الأمطار

لا تزال موجة الطقس المتقلب تسود العديد من المناطق داخل نطاق محافظة أسوان حيث شهدت المحافظة اليوم الأربعاء، حالة من التقلبات الجوية وموجه من سوء الطقس وأمطار خفيفة فى بعض المناطق ، بجانب أمطار غزيرة فى مناطق أخرى.





فقد تعرضت المحافظة لهطول الأمطار ، مع وجود سحب كثيفة حيث أدى سقوط الأمطار إلى تباطئ حركة السير والمشاة للحركة المرورية فى بعض المناطق .



