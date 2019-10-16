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محافظات

أسوان تتعرض لموجة من الطقس السيئ وهطول الأمطار

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:18 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
لا تزال موجة الطقس المتقلب تسود العديد من المناطق داخل نطاق محافظة أسوان حيث شهدت المحافظة اليوم الأربعاء، حالة من التقلبات الجوية وموجه من سوء الطقس وأمطار خفيفة فى بعض المناطق ، بجانب أمطار غزيرة فى مناطق أخرى.

فقد تعرضت المحافظة لهطول الأمطار ، مع وجود سحب كثيفة حيث أدى سقوط الأمطار إلى تباطئ حركة السير والمشاة للحركة المرورية فى بعض المناطق .

من جانبها، أعلنت محافظة أسوان حالة الطوارئ تحسبا لهطول المزيد من الأمطار، كما قررت رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقى الإسعاف والإطفاء، وتحذير المراكب النيلية من سيرها فى هذا التوقيت من الطقس المتقلب، مع تحذير قائدى السيارات بتوخى الحذر أثناء القيادة خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، خلال تلك الفترة. 
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