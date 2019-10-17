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رياضة

شاهد أغنية جديدة لـ مرتضى منصور.. اقرأ الكلمات

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:06 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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ياسمين تيسير
فاجأ برنامج "الزمالك اليوم"، مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بأغنية مهداة إليه احتفالًا بإنجازاته داخل النادي خاصة عقب تتويج فريق اليد ببطولة أفريقيا.

وأكد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، مقدم البرنامج، أن مرتضى منصور حقق العديد من الإنجازات أثناء رئاسته للنادي.

كلمات الأغنية "إيه ده كله إيه ده كله، سيادة المستشار يا مرتضى يا منصور انت معاك ربنا ومحبة الجمهور، يا محقق أمانينا بطولاتنا راجعة لينا، وقناة الزمالك حققت كل أمانينا، إيه ده كله إيه ده كله، خليت نادي الزمالك عالمي، وشكله جديد والمولى بفضله أدالك ذمة ونضافة إيد.. مواقفك إنسانية يا بحر الحنية مرتضى يا حبيبنا يا رئيس نادي الوطنية إيه ده كله إيه ده كله".

يذكر أن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الزمالك تغلب الأحد الماضي، على فريق سبورتنج بنتيجة ٣٣-٣١ في المباراة النهائية التي أقيمت بدولة الرأس الأخضر.
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