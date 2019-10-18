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رياضة

العائلة تأتى أولا .. شاهد.. محمد هاني بصبحة أمه وشقيقته

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:32 م
محمد هانى واسرته
محمد هانى واسرته
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محمد بدران
نشر محمد هانى لاعب الفريق الاول بالنادى الأهلي صورة له على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، برفقة اسرته خلال إجازته.

وظهر هانى برفقة والدته وشقيقته وعلق على الصورة قائلاََ: "العائلة تاتى اولا" وانهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه الذين أشادوا بإطلاتهم".

وأرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة مساء أمس، الخميس، لإخطاره بقرار مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعدم خوض أي مباريات في بطولة الدوري المصري قبل إقامة لقاء الزمالك ببطولة الدوري والذي تم تأجيله بقرار من اتحاد الكرة لدواعي أمنية.

وأعلن مجلس إدارة الأهلي رفضه خوض أي مباراة في مسابقة الدورى المصري قبل مواجهة الزمالك التي كان مقررًا لها بعد غد السبت وتم تأجيلها إلي أجل غير مسمي، وقال النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم الخميس إنه يحترم بشكل نهائي الرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيل مباراة الزمالك حسبما أعلن اتحاد كرة القدم المصري.

العائلة تأتى أولا .. شاهد.. محمد هاني بصبحة أمه وشقيقته
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